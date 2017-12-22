内蒙古自治区旅游发展委员会副主任 张玉军。图片来源：内蒙古旅发委

为贯彻落实习近平总书记对我国“厕所革命”作出的重要指示精神，及国家旅游局“厕所革命”新三年计划行动方案，日前，内蒙古自治区旅游发展委员会（以下简称内蒙古旅发委）在京举办2017年旅游厕所建设工作培训班，全区14盟市旅发委有关负责人和重点厕所革命推进单位代表参加培训。

作为内蒙古旅游厕所分管负责人，内蒙古旅发委副主任张玉军在接受人民网旅游频道专访时表示，内蒙古在过去三年努力克服高海拔、高寒地区厕所建设、管理难的问题，超额近三倍完成任务；未来三年将集中开展“厕所革命”四大行动，计划新建、改扩建旅游厕所2403座，着力推进内蒙古有旅游资源的贫困旗县建设旅游厕所。

过去三年新建、改扩建厕所四千余座，超额近三倍完成任务

自2015年“厕所革命”被提出以来，“厕所革命”已走过第一个三年计划，全国多地超额完成任务。内蒙古旅发委数据显示，在过去的三年中，内蒙古全区共新建、改扩建旅游厕所4054座，占全国总数近6%；累计争取和安排各类财政资金1.6亿元，引导社会资本完成旅游厕所投资9亿元，占全国总数4.5%，超额近三倍完成国家旅游局2015年下达的任务。在2017年世界厕所日暨中国厕所革命宣传日活动上，内蒙古旅发委荣获由国家旅游局颁发的“‘厕所革命’突出成果奖”。

这并不是内蒙古第一次获得旅游厕所建设方面的嘉奖，在过去的三年中，呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、赤峰市、锡林郭勒盟等多个盟市先后被国家旅游局评为“‘厕所革命’先进市”。2016年7月，国家旅游局局长李金早在锡林郭勒盟、赤峰市部分重点旅游景区及沿线旅游厕所进行实地考察调研表示，内蒙古旅游厕所风貌有较大提升，厕所设计建设体现了少数民族文化特色，有效解决了旅游如厕难问题。

张玉军对人民网记者表示，内蒙古按照国家旅游局的要求，4家5A级旅游景区全部具备了有“第三卫生间”的旅游厕所。“2017年，我区共新建、改建‘第三卫生间’247座，现已全面竣工并向社会开放了。”不仅是“第三卫生间”，张玉军强调，内蒙古还建了多座多功能旅游厕所，如呼和浩特市的青城驿站、呼伦贝尔市的森林驿站、鄂尔多斯市康巴什区旅游厕所还具备免费WIFI上网和售货等功能。

海拔高、气温低，新科技厕所解难题

狭长的内蒙古横亘在我国北疆，是一条连接东北和西北的大动脉。“内蒙古地域广阔，人口分布相对不集中”张玉军坦言，“在全面推进‘厕所革命’的工作中，厕所建设和管理是我们遇到的主要难题。”

在建设方面，内蒙古部分地区海拔高、气温低、昼夜温差大，“很容易出现水管冻裂或者没有水的情况，所以传统的水冲式厕所在那里是行不通的。”张玉军说，“经过多次考察、实验，我们采取了泡沫封堵、打包式厕所等新科技方法，建设多座环保厕所解决了这个难题。”同时，内蒙古不仅有一望无际的草原，也有苍茫沙漠，在沙漠地区建设厕所也是困难重重。“材料运输、地基固定等都是挑战，人工和用料成本是建造传统旅游厕所的三倍以上，但我区还是努力克服困难，在沙漠景区建设了多座配套设施完备的旅游厕所。”张玉军说。

众所周知，内蒙古冬季寒冷，东部部分城市每年有长达7个月的雪季，“很多景区在冬季是关闭的，交通沿线旅游厕所维护也十分困难。”张玉军认为，管理是第二大难题。“目前，我区正在努力丰富淡季旅游产品，全面培育冬季旅游市场，鼓励和支持景区冬季经营，保证冬季景区开门，厕所开门。同时，我区也在积极探索管理模式、引进管理公司，协调环卫部门，做好淡季旅游厕所的正常开放和养护工作。”

指导、督查两手抓，杜绝弄虚作假

“其实，内蒙古旅发委每年都会组织专家团队对当年建设的旅游厕所进行指导和督查”，张玉军对人民网记者说，“一方面是参照国家标准，指导建设单位科学合理的建设厕所；另一方面，我们通过实地督查，验收旅游厕所，杜绝弄虚作假。”

如《内蒙古旅发委2017工作思路》的“加大力度开展‘厕所革命’”章节明确提到的“计划于2017年9-10月，开展一轮旅游厕所督查与暗访，对全区三年‘厕所革命’期间的全部厕所进行摸底。”张玉军指出，通过2017年的督查发现，呼和浩特成绩最为优秀，完成了700多座旅游厕所的建设，其中还包含多座AAA级标准的旅游厕所，极大的提升了城市文明水平。鄂尔多斯、包头、赤峰、呼伦贝尔、锡林郭勒、巴彦淖尔、乌兰察布等盟市的旅游厕所也都突破了150座，在全区起到了良好的示范作用。张玉军认为，呼和浩特中青城驿站、呼伦贝尔木屋驿站、中俄边境旅游区、响沙湾旅游区、康巴什旅游区等旅游厕所特色鲜明、布局合理、设计新颖，“可谓我区旅游厕所建设的典范。”

将开展“厕所革命”四大行动，全面扶持贫困旗县旅游厕所建设

随着2018年的临近，第二个“‘厕所革命三年计划’”也即将开启。张玉军表示，2018年到2020年，内蒙古将集中开展“厕所革命”补短板行动、“厕所革命”管理服务提升行动、完善旅游厕所服务体系行动和“厕所革命”文明提升行动。“全区计划三年内共新建、改扩建旅游厕所2403座，其中新建1981座，改扩建422座，努力实现国家旅游局要求的‘数量充足、分布合理、管理有效、服务到位、卫生环保、如厕文明’建设目标。”

此外，通过政策引导、资金补助、标准规范等，突出抓好乡村、牧区旅游“厕所革命”工作，也是内蒙古未来三年的主要目标。张玉军强调，“2018年，内蒙古旅发委计划单独争取政府资金，着力推进在有旅游资源的贫困旗县建设旅游厕所500座，全面扶持我区有旅游资源的国家级和自治区级贫困旗县旅游厕所建设。”

加大奖惩力度，将“厕所革命”作为景区创建和评定的重要指标

旅游厕所建设过程中，政策保障至关重要。张玉军告诉人民网记者，内蒙古旅发委一直积极争取有关部门的多方合作，如税务、土地、水电等方面的政策支持，在旅游厕所用地审批、配套设施建设，以及用水、用电等方面给予适当优惠。值得一提的是，“内蒙古发改委安排专项资金补助我区旅游厕所建设，内蒙古交通厅也在交通线路上加大了厕所建设力度。”

同时，内蒙古还将加大工作考核和奖惩力度，在政策资金使用上充分体现“奖优罚劣原则”。“对游客满意度高、检查情况较好的地区给予奖励，对在旅游厕所建设管理行动中表现突出的相关企业以‘以奖代补’形式给予资金补助；对游客满意度低、检查问题较多的地区，减少或取消下年度旅游发展资金支持。”张玉军说。

2017年，内蒙古已将“厕所革命”任务完成情况与各盟市政府业务工作挂钩，将厕所建设纳入当地政府考核指标，对各地旅游厕所建设情况进行考核。“下一步，内蒙古旅发委还将强化‘厕所革命’的社会监督评价机制，将‘厕所革命’作为全域旅游示范区、A级旅游景区创建和评定的重要指标，并实行一票否决制”，张玉军表示，未来将在内蒙古旅发委官方网站和官方微信平台开通“厕所革命”专栏，接受社会各界人士的监督与考评，全方位、立体化、实时跟踪收集厕所建设、使用、管理方面的舆情。

呼伦贝尔驿站厕所。图片来源：内蒙古旅发委

（责编： 李文治）