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英国航空与南方航空达成代码共享合作

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发布时间： 2017-12-22 16:15:27来源： 光明网-旅游频道

12月19日，英国航空公司（下方简称“英航”）宣布，与中国南方航空公司（下方简称“南航”）展开代码共享合作，为旅客提供更为便利的飞行服务，助其联程飞往更多英国与中国目的地。

自今年12月19日起，飞往英国的南航旅客，将可订购由英航承运、共享南航代码的航班，由伦敦希思罗转机，联程飞往爱丁堡、格拉斯哥、曼彻斯特、纽卡斯尔以及贝尔法斯特。

与此同时，飞往中国的英航旅客，可订购由南航承运，共享英航代码的航班，联程飞往沈阳、哈尔滨、长春以及大连。从伦敦出发的英航旅客，将可在上海转机，联程飞往沈阳与哈尔滨；或在北京转机，联程飞往大连；以及可在上海或北京，联程飞往长春。英航提供每周10个由上海出发以及每日1个由北京出发的航班，直飞位于伦敦希思罗机场第五航站楼、先进一流的英航“大本营”。

英航首席执行官高志翔（Alex Cruz）表示：“我们非常高兴今日宣布与南航的代码共享合作。这定将能推动中英旅游、经济与文化交流，并促进往来两国休闲度假与商务出行的发展。我们期望英国政府能推出更多签证简化政策，令更多中国企业以及旅客到访英国。与南航的代码共享合作协议也将助力我们，实现成为最受中国旅客欢迎的欧洲航空公司的愿景。”

南航相关负责人表示：“与英航的代码共享合作，是双方航线网络发展战略中的又一里程碑。与此同时，这也是助力南航拓展英国市场的重要一步。英国是竞争最激烈的市场之一，凭借与英航的伙伴关系，双方都可以充分发挥实力优势，向双边旅客提供更多的航班选择以及更无缝连接的飞行体验，令其尽享世界一流的航空服务与产品。”

针对中国航班，推出了一系列定制化服务，包括为中国旅客量身定制菜单，满足其空中味蕾享受, 以及配备可用普通话交流的中国籍空乘，为旅客带来更宾至如归的服务。此外，英航还拥有能用普通话沟通的客户关系团队，在旅行全程致力于为旅客提供更加周到的服务。近期，更是在伦敦希思罗第五号航站楼，配备了可说普通话的客户服务团队，为旅客呈献更贴心周到的机场服务。

（责编： 李文治）
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