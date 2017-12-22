近日，全球旅游消费指南蚂蜂窝旅行网、中国旅游研究院联合发布了《重新发现世界：全球自由行报告2017》（以下简称“报告”），报告以蚂蜂窝旅游大数据为基础，结合银联智惠消费大数据，剖析了2017年中国自由行市场发展态势与特征，并对2018年市场走势进行了预测。

数据显示，2017年全年国内旅游人次预计将达50亿，同比增长近13%，人均出游将达3.6次。全年中国公民出境游人次预计将达1.28亿人次，规模几近日本总人口。

报告指出，中国已全面进入“碎片化旅游时代”。90后新消费主体的登场，正自下而上地加速着供应链的迭代，消费移动化、需求个性化、目的地IP化、产品细分化的趋势日益明显，“碎片化”成为2017年最突出的旅游市场特征。

移动支付改变中国人旅游消费习惯

“边走边订”成为“碎片化”趋势中最显性的特征之一。2017年，中国网民手机上网比例由2016年底的95.1%提升至96.3%，移动支付改变着自由行游客的旅行方式。以酒店预订为例，2017年自由行游客通过移动端预订酒店的占比，由2016年的53%提升至79%，增长26%。

移动端正在成为旅游企业的主要流量与订单来源。蚂蜂窝大数据研究中心负责人马禹涛透露，2017年，蚂蜂窝来自移动端的交易额占比已超过八成。“多数人已经习惯在手机端完成一个旅行的完整闭环，从启发灵感、浏览信息、规划行程、达成交易到行后分享，都在一个APP里进行，尽量避免跳转。”马禹涛称。报告指出，与2016年相比，2017年自由行游客在途中预订当地玩乐的占比在大幅提升。境外当地体验类产品的当天预订量占比增长了10%，境内则增长了13%。

购物型消费与享乐型消费此消彼长

2017年旅游消费整体呈上涨趋势，但消费结构却出现了明显变化，最显著的变化体现在购物型消费和享受型消费的此消彼长上。数据显示，与2016年相比，2017年自由行游客的境内购物消费下降41.5%，境外购物消费下降37.2%。“狂买”和“扫货”风潮从2016年开始减弱，海淘与电商的发展正进一步加剧这一趋势，“理性”继续成为2017年的旅游消费主旋律。

数据显示，自由行游客去英国和法国时会首选百货商店，去澳大利亚绝不会错过免税店，去美国则更青睐折扣店。日本的电子设备、音像制品，法国的化妆品、时装和箱包皮具，成为游客的旅行标的，也成为典型的城市名片。

报告同时指出，这部分减少的购物消费支出，实际转移到了享乐型消费上，美食、文化娱乐消费比重正大幅增加。数据显示，2017年境内旅游餐饮消费增长201%，境外增长14%，与购物消费的下滑形成鲜明对比。

进阶级消费者为品质与特色买单

享乐型消费增长的另一大体现，是大量当地体验产品的涌现。报告指出，境内的厦门五缘湾帆船体验、5小时老厦门美食体验、东山岛特色海上项目体验，以及境外的日本京都清水寺祗园樱花和服体验、台湾花莲赏鲸、越南芽庄泥浆浴，成为2017年最受欢迎的当地玩乐项目。

对旅行品质与特色的重视，也显著体现在酒店选择上。数据发现，从住宿偏好来看，贴近当地人生活、出门即可品尝到当地美食等特色酒店，成为2017年最受欢迎的酒店主题类型。如青岛的劈柴院、巴厘岛和曼谷的无边泳池、洛杉矶的海景落日房，均成为当地最受推崇的住宿类型。

最具特色的潮流住宿——民宿的订单量也由2016年的17%提升至31%。另也有部分游客表示，他们相比特色更注重品质，其中以上海游客最为讲究，五星级酒店订单占比达15%。

“一带一路”和综艺影视成2017最大旅游IP

除对当地旅游资源的灵活利用外，2017年旅游目的地吸引游客的另一重要方式，是热门IP的打造。报告指出，2017年最具影响力的两大IP分别是“一带一路”和“综艺影视剧”。

其中，“一带一路”对境内旅游的拉动也尤其明显，西北旅游从中受益最大，西宁的旅游热度增长曾一度达到530.8%。2017年综艺影视剧对旅游目的地的宣传作用也不容小觑。例如，原本不为中国自由行游客熟知的泰国象岛，在被湖南卫视播出的综艺节目《中餐厅》选作取景地后，首播结束后第一天，热度增长了547%。

从数据来看，北京、上海、成都、广州、杭州等境内城市，日本、泰国、新加坡、越南、美国等境外国家，仍然牢牢占据热门榜单前列。但热门IP的出现，为目的地市场格局增添了更多变数。例如，《成都》和《火锅底料》两首堪称年度流行歌曲的走红，将成都的旅游热度短时间内推向新高度，使其第一次在年度排名中跻身前三。

类似的“意外”或许还将在2018年持续发生。据报告预测，普者黑村和武隆两大境内目的地，或将由于2017年热播剧《三生三世十里桃花》及美国好莱坞大片《变形金刚4》，在2018年热度继续增长。

（责编： 李文治）