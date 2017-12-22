以前，住宿就是旅途中歇脚的地方，凑合一下就行；如今，住宿被赋予更多意义，有时人们不再是围着景点找酒店，而是围着酒店定行程排队几个月、一晚几千元、争抢一间房，这不是商家刻意营造的宣传噱头，而是发生在国内中高端旅游市场的真实案例，而且不只出现在一家酒店。花了大价钱却一点没觉得吃亏，这个现象背后的消费心理，值得好好思量。

有人说，这事儿很简单，就是大家有钱了，买东西就要奔着高价位才上档次。确实，腰包鼓了很重要，否则动辄几千元的住宿费也不是个小数字。但事实上，高价酒店并不是“雨露均沾”，每晚房费上千元的星级酒店中不乏门庭冷落者。看来，中高端消费者“只选更贵”的说法站不住脚。

中高端住宿产品的“贵”只是表象，吸引力其实体现在“对”。随着居民收入增长和旅游消费升级，人们对旅游住宿的需求发生了根本性变化。以前，住宿就是旅途中歇脚的地方，凑合一下就行；如今则大不同，住宿被赋予了更多的意义，人们对旅游住宿体验的要求更高。很多酒店本身已成为热门的旅游目的地，有时人们在旅途中，不是围着景点找酒店，而是围着酒店定行程。

住宿需求的这一变化，被部分企业敏锐地捕捉到，并设计出“合口味”的新选择。这些产品和服务虽然价格比传统产品贵了一些，但由于更有品质、更具特色，完美契合了人们的新需求，迎来新一轮爆发式增长，现象级的“一房难订”也是实至名归。

其实，旅游市场“价格贵但很火”的案例不少，并不只出现在住宿领域。比如，这两年，价格普遍比国内游高出一截的出境游产品，受到国内游客热捧，销售规模持续增长，一度引发“国内不缺名山胜水，为啥非要漂洋过海扎堆往外跑？”的疑问。这背后的一部分原因，就在于游客出去旅游，不仅要欣赏景区的风光等“硬件”，更要体验景区的服务配套等“软件”。

比如，景区高峰期排队参观，在很多热门景区都很常见。如果在炎炎夏日，往往会给游客带来糟糕的体验。不排队肯定不现实，但有没有办法降低对游客身心体验的影响？在这方面，国外成熟景区的做法值得借鉴。在美国洛杉矶环球影城游览项目的排队区，每隔十几米就放置一台喷雾机，不仅消减空气中的炎热，也能驱散游客内心的烦躁。

这种“以游客体验为本”的小细节，恰恰是值得国内旅游行业参考的改善供给思路。随着大数据的应用，游客在吃喝游购娱等各方面的喜好都很容易被沉淀和搜集。再往前一步，改变过去“我有什么你就玩什么”的老路，踏上“你想玩什么我就有什么”的新路，国内旅游市场又将完全变个模样。

中国旅游研究院发布的数据显示，今年我国旅游总收入有望达到5.3万亿元，同比保持两位数以上的增速。万亿级规模，不难看出中国旅游市场的巨大潜力。面对这样一份诱人的蛋糕，旅游业还有什么理由不努力？让我们一起期待，旅游的新供给来得更猛烈些！

（责编： 李文治）