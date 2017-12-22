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青海省将培育发展10000户生态旅游扶贫示范户

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发布时间： 2017-12-22 16:33:28来源： 青海日报

根据发展目标，到2020年青海省将初步建设成为国家级生态旅游示范省。为实现政府、企业、居民、游客共享旅游发展成果，青海省明确把生态旅游产业作为带动贫困群众脱贫致富、推动贫困地区经济社会跨越发展的战略性主导产业，培育发展10000户生态旅游扶贫示范户。

旅游是富民产业，青山绿水良好的生态是脱贫增收的“富矿”。青海省进一步明确，在创建生态旅游示范省中，创新社区参与和利益共享机制。积极引导当地群众参与生态旅游发展，完善旅游社区参与机制。继续以发展生态旅游为平台，开辟绿色惠民新路径，促进城镇美化、公共服务提升，带动相关产业发展和吸纳就业，增加群众收入，帮助贫困人口通过发展旅游脱贫致富。

到2020年，在全省精准扶贫对象中，重点实施1个生态旅游扶贫州、推进15个生态旅游扶贫示范县、30个生态旅游扶贫示范乡镇、500个生态旅游扶贫村建设，培育发展10000户生态旅游扶贫示范户，进一步增强生态旅游发展能力，带动贫困人口脱贫致富，促进贫困地区经济社会跨越发展。以建档立卡贫困户和贫困人口为重点，支持和鼓励贫困群众通过直接从事旅游经营、提供旅游接待服务、开发旅游文化商品、出售农副土特产品、资产入股等多种方式参与旅游经营和服务，以生态旅游发展带动贫困群众脱贫致富。

（责编： 李文治）
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