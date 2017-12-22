12月20日晚，四川省第八届乡村文化旅游节（冬季）暨首届平武冰瀑节在绵阳平武县正式启幕。这是以四大“活化石”著称的深山古城——平武首次在四川乡村旅游大舞台上亮相。

一场“秘境平武·南国冰恋”主题晚会在平武报恩寺游客广场拉开了乡村文化旅游节（冬季）的序幕，炫酷的灯光秀、曼妙的歌舞表演，以及央视“名嘴”韩乔生的幽默风趣让现场生动有趣。

风情平武”、“冰雪恋曲”、“乡村振兴”是此次乡村文化旅游节的关键词，主体活动由平武乡村旅游成果展示、开幕式、主题晚会、高峰论坛、美食文化品鉴等五大板块构成，各个环节都融入了平武民俗文化体验。

四川省旅游发展委员会主任傅勇林在开幕式上表示，旅游业是变“绿水青山”为“金山银山”的幸福产业，作为“中国农家乐旅游发源地”，四川是全国乡村旅游发展最早最快的地区之一。历经近30年的实践，乡村旅游已成为四川省推进城乡统筹发展、转变农村经济发展方式的重要抓手，成为促进县域经济发展和幸福美丽新村建设的重要载体，成为四川旅游的一大亮点和新的增长点。

随着九绵高速公路建设工程的推进及九寨沟灾后恢复重建的开启，九环东线上的平武也逐渐成为旅游亮点。在开幕式现场，平武、九寨沟、松潘三县达成的环雪宝顶旅游联盟正式签约，在区域规划统筹、旅游产品开发、资源保护共享、市场联动治理等方面三县将展开多方位紧密合作，共同推动大九寨旅游经济圈的建设。同时，北大青鸟集团与平武县人民政府合作开发的中国报恩城文化旅游项目也正式签订，拟投资100亿元，助力平武县打造九环线东线旅游集散地、目的地。

此外，开幕式上还对平武县五星级农家乐进行了授牌。记者了解到，目前，平武县已有乡村农家乐615家，形成了豆叩堡子、虎牙上游等一批乡村旅游扶贫示范点。

为了将绿色、生态“平武造”推向更广大的舞台，在旅游节期间，“食药同源十八珍”、“龙州美食圡司筵”等品鉴活动，也供各方游客体验。

乡村文化旅游节是我省年度旅游节庆盛事，至今已举办八届，按季节变幻分为春、夏、秋、冬四个版本，从不不同的角度充分展示我省乡村旅游的魅力。“秘境平武·南国冰恋”是2017年度乡村文化旅游节的收官之作，由四川省旅游发展委员会、中共四川省委农村工作委员会、四川省农业厅、四川省旅游协会、绵阳市人民政府主办，绵阳市旅游发展委员会、平武县人民政府承办。

（责编： 李文治）