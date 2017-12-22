今年以来，青海湖景区大力推进信息化景区建设，通过建成青海湖景区平安智慧监控项目、景区电子票务系统等，促使景区资源合理安排、整合协调、动态监管，为游客提供更好的服务。

青海湖景区是国家5A级景区，当地风景优美，环湖公路路况良好，一直是游客骑行和自驾游的热门地。往年每逢旅游旺季，因前往青海湖方向的车辆较多，在二郎剑景区路段经常发生堵车现象，遭到网友大量吐槽。

“今年的旅游旺季，青海湖段公路未发生堵车。”青海湖景区集团有限公司经营管理部部长张生祥说，得益于智慧景区建设，今年7月，靠近109国道的二郎剑景区启用了可容纳1300多辆汽车的智能停车场，车辆只需扫车牌即可快速进入停车场，极大地缓解了路段拥堵。

据张生祥介绍，今年以来，针对青海湖景区信息化建设严重不足的问题，景区协调多方力量加大智慧景区建设力度，开通了无线WiFi，建成了景区电子票务系统，实现了景区银联卡、微信、支付宝等电子支付。同时完善了电子导游导览系统，实现了景区语音导览、游客定位、景区线路导航、景区门票销售、旅游攻略、求助问答、天气预报等功能。

此外，景区还投资350万元，在二郎剑、沙岛、鸟岛、仙女湾等景区投入智能助力自行车700辆，游客用微信扫码即可进行自行车租赁。青海湖景区公安局还投入740万元，建成了景区平安智慧监控项目，可对景区道路、车流量及景区治安进行实时监控，及时有效处理各类突发事件。

青海湖景区保护利用管理局的统计显示，截至10月中旬，该景区已接待国内外游客320万人次，与去年同比增长77%。旅游旺季日均游客过万人次。

（责编： 李文治）